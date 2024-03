„Big Stroke“ aus Hückeswagen Das erste Album kommt in der „Pubertät“

Dabei hat die Band durchaus schon Erfahrung damit, allerdings nur in Form einer EP, die sie 2019 aufgenommen hat. Es kommt nun insgesamt einem Neustart gleich, was „Big Stroke“ jetzt planen. Denn das Schicksal hatte gleich zweimal ziemlich hart zugeschlagen. „Natürlich hat Corona alle gleich getroffen, aber für uns als Band war das natürlich eine Zeit, in der wir nicht viel machen konnten“, sagt Zielke. Und dann kam die Flut. „Wir hatten bis Juli 2021 unseren Proberaum in Wipperfürth. Und wurden dann angerufen, dass wir dringend dorthin kommen sollten – weil unser Equipment in einem Meter hohen Wasser schwimmen würde“, erinnert sich der Sänger. Etwa 15.000 Euro Schaden sind die Folge. „Natürlich hat uns das geschadet, aber wir wollten auf jeden Fall weitermachen“, versichert er. Einen neuen Proberaum hat die Band in Wiehagen gefunden, im Keller des katholischen Gemeindehauses St. Katharina.