Feste in Hückeswagen „O zapft is“ auf dem Schlossplatz

Lange Zeit zum Erholen bleibt nach dem Bierdorf nicht, denn schon eine Woche später, von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juni, öffnet das beliebte Weindorf auf dem Platz vor dem Schloss. Mit dieser Ankündigung möchte Organisatorin Anne Mesenhöller Gerüchten entgegentreten, die derzeit angeblich in der Stadt kursieren, dass das Weindorf in diesem Jahr ausfällt. „Das stimmt nicht“, sagt sie. Das Fest sei aber wegen des Bierdorfs am langen Wochenende zuvor um eine Woche verschoben worden.