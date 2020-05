Hückeswagen : Ganz besonderes Geschenk zum Muttertag

Hückeswagen Das Land und der Kreis haben das seit Mitte März bestehende Besuchsverbot bei Alten- und Pflegeheimen aufgehoben. Die Bewohner auch der Hückeswagener Seniorenheim dürfen wieder Besuch empfangen – unter Auflagen.

Gerade noch rechtzeitig zum Muttertag am Sonntag hat das Land und damit auch der Kreis das seit Mitte März bestehende Besuchsverbot bei Alten- und Pflegeheimen aufgehoben. Damit können auch die bewohner des Altenzentrums Johannesstift, des Demenz-Wohnheims „Wohnwerk“ und der ABC-Wohnheims in Hückeswagen wieder Angehörige und Freunde empfangen. Voraussetzung für die Besuche ist allerdings, dass wichtige Schutzmaßnahmen eingehalten werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung. „Bei aller Freude über die Aufhebung des Besuchsverbots appelliere ich an die Bürgerinnen und Bürger im Oberbergischen Kreis, die gebotenen Schutzmaßnahmen einzuhalten“, sagt Landrat Jochen Hagt.