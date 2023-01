Bergische Energie- und Wasser GmbH Infoabend zu Fotovoltaik aus diversen Blickwinkeln

In Hückeswagen, Wermelskirchen und Wipperfürth gibt es noch viele Dächer, die geeignet sind für eine Fotovoltaik-Anlage. Die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) will den Ausbau der erneuerbaren Energie in der Region voranbringen. Daher lädt sie zusammen mit der Stadt Wipperfürth für kommenden Mittwoch, 1. Februar, zu einem Infoabend in die Alte Drahtzieherei in der Hansestadt ein. „Um mehr für die Umwelt zu tun, sind viele Initiativen wichtig“, betont BEW-Geschäftsführer Jens Langner. „Wir möchten private Hausbesitzer und Firmen ermutigen, das Solarpotenzial auf ihren Dächern zu nutzen und sich etwa für eine PV-Anlage zu entscheiden.“