Sozialer Einsatz in Hückeswagen BEW-Azubis helfen wieder beim Social Day

Es ist mittlerweile ein etabliertes Angebot, das die IHK Köln für die Azubis in ihrem Bezirk macht: der Azubi Social Day, der in diesem Jahr zum sechsten Mal stattfindet. Zum wiederholten Mal sind auch wieder BEW-Azubis mit dabei, zum zweiten Mal nach dem Vorjahr beim Verein alpha Hofgemeinschaft in der Purd. Drei der sechs Auszubildenden aus unterschiedlichen Jahrgängen waren bereits im Vorjahr mit dabei, als sie gemeinsam mit Mitarbeitern und Bewohnern der Hofgemeinschaft unter anderem einen Hochstand auf der Bogenschießanlage im Wald aufgestellt haben. In diesem Jahr geht es um andere Aufgaben.