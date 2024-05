Bever-Tasperre in Hückeswagen Ordnungspartnerschaft ist gerüstet

Die Tage rund um Christi Himmelfahrt geben zumindest schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf den Sommer. Die Temperaturen steigen, die Sonne lässt sich wieder häufiger blicken. Und so rückt auch die (Bade)-Saison an der Bever-Talsperre näher, denn vom 15. Mai bis 15. September darf an den vier ausgewiesenen Badestellen rund um die Talsperre (Bereich „Zornige Ameise“, Halbinsel Käfernberg sowie an den Campingplätzen I und II) offiziell gebadet werden.