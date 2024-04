Wedding King Awards Hückeswagener als „Bester Hochzeits-DJ“ nominiert

Dass sich die Jury jetzt dazu entschieden hat, ihn bei den „Wedding King Awards“ in die engere Auswahl aufzunehmen, freut ihn. Sollte er sich als „Bester Hochzeits-DJ in Westdeutschland“ durchsetzen, kann er sogar die Auszeichnung als „Bester in Deutschland“ erringen. „Das wäre natürlich unfassbar“, sagt Konnerth. „Aber die ganze Zeit bis hier her war auch schon so spannend. Ich habe ganz viele neue Leute aus der Branche kennengelernt und wichtige Kontakte geknüpft.“ Sollte es am Ende also nicht klappen, „dann wäre ich enttäuscht, klar. Aber es bricht auch keine Welt zusammen.“