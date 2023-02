Bestattungen oberhalb der Bever-Talsperre Hückeswagen bekommt einen Begräbniswald

Möglich sind künftig durchaus Beerdigungen mit vielen Trauergästen, wobei die FriedWald GmbH im Vorfeld etwa einen Shuttledienst von Bever-Parkplätzen aus organisieren müsste. „Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass es im Begräbniswald eher zu kleineren Trauerfeiern kommt“, sagte Laufer, „hat es doch bereits die Trauerfeier im Heimatort gegeben.“ Für die Andacht und Urnenbestattung können die Angehörigen einen Pfarrer oder einen freien Trauerredner beauftragen. Zu den Regeln gehört es auch, dass an jedem Baum lediglich eine Plakette angebracht wird, auf dem der Name des Verstorbenen steht. Werden an dem Baum auch Familienmitglieder bestattet, werden sie ebenfalls darauf notiert. Auf Wunsch steht dort aber auch nur eine Nummer. Laufer: „Jeder Baum erhält ein Kürzel und eine Nummer, denn wir müssen dokumentieren, wer wann an welchem Baum bestattet worden ist.“