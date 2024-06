Berufskolleg Hückeswagen Die „Zukunftsschmiede“ ist bald Gegenwart

Es hat dann doch ein wenig länger gedauert als ursprünglich geplant: Eigentlich sollte am Berufskolleg Hückeswagen im ehemaligen Marienhospital das neue Projekt „Zukunftsschmiede“ schon nach den Sommerferien 2023 an den Start gehen. Jetzt wird’s erst nach den Sommerferien dieses Jahres soweit sein, dass die ersten Kurse für Schüler der weiterführenden Schulen in Hückeswagen und der Region in der ehemaligen Kapelle gegeben werden. Die Räumlichkeiten sind fertig eingerichtet, die Schulen und Unternehmen haben das „Soft-Opening“ hinter sich – was nun noch fehlt, ist ein Lehrer, der sich ausschließlich um das Projekt kümmern wird.