Rekordjahr für Berufskolleg Hückeswagen Eine Stretch-Limo für die acht Besten

Ebenfalls bei Klingelnberg hatte Marc Bischof seine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht. „Für uns war mehr Präsenzunterricht, was aber natürlich auch an den Ausbildungsinhalten lag“, sagte der 22-Jährige. Auch für ihn war der Zusammenhalt untereinander besonders: „Wir haben uns gegenseitig geholfen, die Stärkeren haben die Schwächeren unterstützt – etwa in Form von Nachhilfe.“ Für ihn gehe es nun mit Weiterbildung weiter. „Ich bleibe bei Klingelnberg als Werkstudent und arbeite dann in den Semesterferien.“ Er werde nun am Campus Gummersbach der FH Köln Maschinenbau studieren, sagte der 22-Jährige, ehe er zusammen mit den anderen „Besten“ in die Limmo stieg. . .