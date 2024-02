Berufskolleg Hückeswagen Formel-1-Projekt für die Zukunftsschmiede

Produktion ist ein gutes Stichwort. Denn die Boliden mögen nicht nur wie aus dem 3D-Drucker aussehen – sie sind es auch. „Es gibt für die Teilnahme an den Wettbewerben strenge Regeln, zu denen allerdings nicht gehört, dass man das Auto selbst herstellen muss“, sagt Warkentin. Man könne aber alles auch selbst basteln. „Und das war für uns auch ein Ansporn, unser 3D-Labor dafür zu nutzen.“ Auch das könne den schulinternen Wettbewerb fördern. „Wir sind natürlich noch ganz weit davon entfernt, über eine Teilnahme an den internationalen Wettbewerben nachzudenken. Aber wenn ein Jugendlicher sein Auto gebaut hat und dann feststellt, dass das seines Freundes ein bisschen schneller ist, dann will er sofort wissen, warum das so ist und was er besser machen kann.“