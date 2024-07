Nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 Wupperverband optimiert sein Hochwasserportal

An den 14. und 15. Juli 2021 haben auch ganz viele Hückeswagener keine guten Erinnerungen: Die verheerende Flutkatastrophe sorgte auch in der Schloss-Stadt für massive Verwüstungen und Zerstörungen. Der Schaden war immens. Glücklicherweise kam niemand ums Leben, so wie etwa im Ahrtal, das noch ungleich härter von den Wassermassen getroffen wurde.