Zentrum für Bioenergie (ZebiO) und Landesbetrieb Wald und Holz NRW Waldbesitzer fit für die Zukunft machen

Bergisches Land · ZebiO veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Regionalforstamt Bergisches Land in den kommenden Monaten kostenfreie Seminare zur klimaangepassten Wiederbewaldung. Was das genau bedeutet...

26.07.2024 , 12:00 Uhr

Schulung im Arboretum Burgholz im September 2023. Foto: Raffael Löwen

Der Wald leidet. Schon seit Jahren machen ihm Klimawandel, Dürre, Borkenkäfer und unzählige weitere Einflüsse schwer zu schaffen. Darauf müssen die Verantwortlichen reagieren. Das Zentrum für Bioenergie (ZebiO) führt in Kooperation mit dem Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen eine Veranstaltungsreihe zur klimaangepassten Wiederbewaldung im Bergischen Land durch. „Diese Schulungen sind ein wertvolles Angebot für Waldbesitzer, die ihre Wälder zukunftssicher und resilient gegen klimatische Veränderungen gestalten möchten“, berichtet Raffael Löwen von ZebiO. Insgesamt werden drei Seminare mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten zu Wiederbewaldung und Waldpflege angeboten. Das erste Seminar am 27. August oder am 8. Oktober fokussiert sich auf die Wahl der richtigen Baumarten. Die Teilnehmer lernen das Internet-Portal Waldinfo.nrw kennen, das Pflanzempfehlungen basierend auf den örtlichen Gegebenheiten und den Auswirkungen des Klimawandels bietet. „Ziel des Seminars ist es, die praktische Anwendung dieses Tools zur Auswahl geeigneter Baumarten zu erörtern“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das zweite Seminar am 28. August oder am 9. Oktober thematisiert die finanziellen Aspekte der Wiederbewaldung. Viele Waldbesitzer stehen vor der Herausforderung, die Kosten für Aufforstung und Pflege zu stemmen. In diesem Seminar werden verschiedene Fördermöglichkeiten vorgestellt, die finanzielle Entlastung bieten können. Die Teilnehmer erhalten Informationen zu verfügbaren Finanzierungsprogrammen und deren Antragstellung. Im dritten Seminar am 6. September oder am 10. Oktober geht es um praktische Tipps zu Pflanztechniken und der Bestandspflege. Neben der Aufforstung ist auch die Pflege der Bäume ein wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Waldwirtschaft. Den Teilnehmern werden praxisnahe Anleitungen gegeben, wie sie ihre neu gepflanzten Bäume optimal pflegen und handhaben können. Jedes Seminar beginnt um 9 Uhr mit einem 90-minütigen Einführungsvortrag. Anschließend wechseln die Teilnehmer zu einer geeigneten Waldfläche für einen praktischen Teil. Daher ist wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk unbedingt erforderlich. Jedes Seminar wird zweimal angeboten, einmal im August und einmal im Oktober. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen pro Seminar begrenzt. Obwohl es möglich ist, sich für einzelne Seminare anzumelden, wird empfohlen, alle drei Seminare zu besuchen, um ein umfassendes Verständnis für die klimafreundliche Wiederbewaldung und Waldpflege zu erlangen, teilt ZebiO mit. Die Teilnahme an den Seminaren ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist jedoch unbedingt notwendig. Nach Abschluss der Seminare gegen 13 Uhr werden die Teilnehmer auf den Waldflächen entlassen. Es wird empfohlen, Fahrgemeinschaften zu bilden und einen Teil der Autos an der ZebiO-Geschäftstelle stehen zu lassen, um die An- und Abreise zu den Waldflächen zu erleichtern. „Durch diese Seminare erhalten die Teilnehmer wertvolle Werkzeuge und Kenntnisse, um ihre Wälder nicht nur gegen aktuelle klimatische Herausforderungen zu wappnen, sondern sie auch nachhaltig und zukunftsorientiert zu bewirtschaften“, meint Raffael Löwen. Kontakt und Anmeldungen ZebiO, Bunsenstraße 5, Gummersbach, Anmeldung bei Raffael Löwen, E-Mail: projekte@zebio.de oder unter Tel. 02261 814144.

(rue)