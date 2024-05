Agentur für Arbeit zieht Halbjahresbilanz Noch viele Chancen auf dem Ausbildungsmarkt

Gute Nachrichten gibt es vom Ausbildungsmarkt: Denn die Halbjahresbilanz der auch für Hückeswagen, Radevormwald und Wermelskirchen zuständigen Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach kommt zu dem Ergebnis, dass es noch viele Chance für potenzielle Bewerber auf dem Ausbildungsmarkt gibt. Und das, obwohl sich die Arbeits- und damit die Ausbildungsmärkte der drei Regionen, für die die Agentur zuständig ist, sehr unterschiedlich geprägt sind: vom stark produktionsorientierten Oberberg bis hin zum sehr dienstleistungsorientierten Rhein-Berg sowie einer Region Leverkusen, die mit fast 20 Prozent Unternehmen in dieser Sparte als energieintensivste in ganz NRW gilt.