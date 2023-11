Europäische Woche der Abfallvermeidung Nachhaltig verpacken zur Weihnachtszeit

Die BAV-Abfallberatung lädt zu drei Kreativ-Workshops ein, bei dem verschiedene Möglichkeiten des cleveren und nachhaltigen Verpackens vorgestellt werden. Die Verpackungsideen sind thematisch aufgeteilt in die Bereiche Glas, Stoff und Papier. Die Workshops im MINT-Seminarraum des Entsorgungszentrums Leppe, Metabolon, Am Berkebach, in Lindlar laufen Donnerstag, 23. November, 18 bis 20 Uhr, Freitag, 24. November, 10 bis 12 Uhr, und Samstag, 25. November, 15 bis 17 Uhr. Ein Grundstock an nachhaltigen Verpackungsmaterialien wird bereitgestellt, allerdings können auch Stoffreste, leere Gläser oder Dinge, die als nachhaltige Verpackung für gut empfunden werden, mitgebracht werden. Ebenso erste Geschenke, die eine nachhaltige Verpackung erhalten sollen.