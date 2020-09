Kriminalität im Bergischen : Falsche Microsoft-Mitarbeiter tricksen Bürger aus

Immer wieder versuchen Betrüger, übers Telefon an Daten heranzukommen. Bei zwei Männern aus Oberberg hat es jetzt wieder geklappt. Foto: dpa-tmn/Marc Müller

Hückeswagen Wer dubiose Anrufe von Unbekannten erhält, sollte sofort auflegen. Denn wer so Zugriff auf seinen Rechner erlaubt, gibt die Kontrolle völlig aus der Hand.

Dreiste Betrüger haben am vergangenen Donnerstag zwei 63-Jährige aus Morsbach und Wipperfürth reingelegt. Wie die Polizei mitteilte, gewährten die Männer zwei angeblichen Microsoft-Mitarbeitern einen Fernzugriff auf ihren Rechner. Die Kriminellen nutzten diese Gutgläubigkeit für Geldtransaktionen. Zunächst hatte der Morsbacher in der Mittagszeit einen Anruf von einer ausländischen Telefonnummer erhalten. „Der Anrufer erklärte dem 63-Jährigen, dass sein Betriebssystem falsch installiert sei und ständig Fehlermeldungen versende. Nachdem der Morsbacher auf Anraten des Unbekannten die Fernwartungssoftware TeamViewer installiert hatte, bekam er eine Zeit lang eine leere Security-Seite angezeigt und konnte nicht verfolgen, was der Unbekannte auf seinem Rechner trieb“, schildert Polizeipressesprecher Michael Tietze den Tathergang. Als der Morsbacher daraufhin die Verbindung trennte, war es schon zu spät: Der Betrüger hatte bereits bei Amazon diverse Einkäufe getätigt, und auch das PayPal-Konto war von dem unberechtigten Zugriff betroffen.