Wupperverband und die Klimafolgen 200 Projekte für mehr Hochwasserschutz

Gewässer aufweiten und Wasserrückhalt in der Aue fördern – das ist Bestandteil des „grünen Hochwasserschutzes“. Der Wupperverband hat bereits Projekte u.a. an der Uelfe in Radevormwald und der Wipper im Bereich Wipperfürth-Ohl (Foto) umgesetzt. Für 2025 ist ein Projekt an der Wupper in Kohlfurth vorgesehen. Für einen elf Kilometer langen Abschnitt an der Oberen Wupper zwischen Marienheide und Wipperfürth laufen die Planungen.

Foto: Wupperverband