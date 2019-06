Fußball in Hückeswagen : Bergischer Schulcup des Berufskollegs

Hückeswagen/Bergisch Born Das Berufskolleg Hückeswagen und der SSV Bergisch Born richten am 6. Juli den Bergischen Schulcup aus. Zehn Schulen oder mehr spielen dann Fußball um den Wanderpokal.

Wer wird Bergischer Schulmeister im Fußball? Die Frage stellen der SSV Bergisch Born und das Berufskolleg Hückeswagen, die am Samstag, 6. Juli, den Bergischen Schulcup ausrichten. „Zu gewinnen sind ein Wanderpokal und bis zu 500 Euro Preisgeld für die Siegerschule, die der Fachschaft Sport an der Schule zugutekommen sollen“, sagt Dr. Alexander Geist, Leiter Kaufmännische Ausbildung am Berufskolleg. Außerdem soll es einen Fan-Preis in Höhe von 250 Euro für die beste Stimmung und die besten Fans geben. „Der wird dann an die SV der jeweiligen Schule gezahlt“, erläutert Geist.