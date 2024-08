Altkleidercontainer auch in Hückeswagen Bergischer Ressourcentag informiert über Wiederverwertung

„Viele der Kleidungsstücke, die aus dem eigenen Kleiderschrank aussortiert werden, sind noch zur weiteren Verwendung geeignet“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands, der für die Abfallentsorgung auch in Hückeswagen zuständig ist. So stellt der BAV seit vielen Jahren Sammelcontainer auf mehr als 350 öffentlichen Plätzen bereit, davon an zwölf Stellen in der Schloss-Stadt, darunter auf dem Festplatz an der Alten Ladestraße, in Kobeshofen, an der Weierbachstraße oder auf Wiehagen an der Altenberger Straße. „Dadurch werden Abfälle vermieden und Ressourcen geschont.“ Zu erkennen sind die Sammelcontainer an dem bergischen Fachhausstil.