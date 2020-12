Historie in Hückeswagen : 60 Jahre Bergischer Geschichtsverein

Info

Informationen Viele Artikel im Archiv des Bergischen Geschichtsvereins sind inzwischen online abrufbar – und wer sich für die Geschichte der Stadt interessiert, findet wichtige Infos auf den beiden Homepages http://www.bgv-hueckeswagen.de/veroeffentlichungen.html und https://www.bergischer-geschichtsverein.de/

Mitglieder „Die Quellen sind nun alle öffentlich zugänglich, aber es fehlt an Personen, die diese nutzen. Leider sank die Mitgliederzahl von 175 in 2010 auf 124 in 2019. Deshalb mein Aufruf an alle geschichtsinteressierten Personen, die sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen“, appelliert Iris Kausemann an alle Geschichtsinteressierten.