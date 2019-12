Wertstoffhof Hückeswagen : „Nix kütt fott“ beim Bergischen Tauschrausch

Hückeswagen Als Werbung für mehr Nachhaltigkeit planen Stadt und BAV einen Aktionstag für den 25. April auf dem Wertstoffhof, An der Schlossfabrik.

Der Fernseher ist schon ein paar Jahre alt und nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik? Fort damit. Der Toaster hat den Geist aufgegeben? Zum Elektroschrott. Das T-Shirt ist schon dreimal getragen worden? In den Müll und ein neues gekauft. Wirklich nachhaltig ist das nicht, wie die Gesellschaft heutzutage mit ihren Dingen umgeht – aber es gibt nunmal auch immer wieder schöne, neue Sachen zu kaufen. Doch auch die vermeintlich alten, defekten und unmodern gewordenen Gegenstände sind häufig noch gut oder reparierbar und daher immer noch nutzbar. Das wollen Stadtverwaltung und Bergischer Abfallwirtschaftsverband (BAV) mit dem Bergischen Tauschrausch deutlich machen.



Der Hintergrund Der Gedanke der Nachhaltigkeit spielt im Umgang mit vielen Produkten eine wichtige Rolle. „Denn vieles, was dem einen wertlos erscheint, ist genau das, was ein anderer vielleicht sucht“, heißt es einer Pressemitteilung von Stadt und BAV. Diesen Gedanken soll der erste Bergische Tauschrausch unter dem Motto „Nix kütt fott“ am Samstag, 25. April, ab 15 Uhr, auf dem Wertstoffhof Oberberg Nord, An der Schlossfabrik, transportieren. An diesem Tag können die Besucher Sachen zum Tauschen mitbringen, sie können aber auch ohne Gegenwert kommen und sich an den bereits ab heute, Dienstag, gesammelten ausrangierten Dingen kostenfrei bedienen.