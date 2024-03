Hückeswagen im Nebel Bergische Zauberwelt

Unsere Redaktion bitte nun um Nebelfotos ihrer Leser, die dann in der Lokalausgabe sowie auf RP Online veröffentlicht werden. Wer mitmachen möchte, schickt bitte sein(e) Foto(s) im jpg-Format in einer Auflösung von mindestens 250 KB per E-Mail an hueckeswagen@­bergische-morgenpost.de. Dazu bitte eine Notiz, wo das Bild entstanden beziehungsweise was darauf zu sehen ist. Wichtig: Jeder Teilnehmer bestätigt mit dem Einreichen seines Fotos, dass er die alleinigen Verwertungsrechte an seinem gesendeten Bild sowie das Einverständnis möglicher abgebildeter Personen hat. Auch räumt er der Bergischen Morgenpost das Recht ein, sein Foto unentgeltlich zu veröffentlichen. Welche Fotos veröffentlicht werden, entscheidet die Redaktion.