Bergische Wanderwochen 2024 Auf den Spuren der frühen bergischen Industrie

Schon beim Treffen an der Glashalle am Bahnhofsplatz wurde deutlich, dass man sich auf diese Themen-Wanderung freute. Martina Rey war die Wanderführerin, die sich auf die rund anderthalbstündige Zeitreise begab, deren Ende im 3-Städte-Depot an der Peterstraße war. Dort hatte das Team des Industriemuseums nicht nur ein Buffet mit bergischen Leckereien zur Stärkung der Wanderer aufgebaut, sondern bot auch noch einen ganz praktischen Einblick in die Industrie des frühen 20. Jahrhunderts.