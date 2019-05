Unterwegs in Hückeswagen : Wanderwoche startet Samstag mit zwei Touren

Hückeswagen Mit 19 Angeboten ist das Hückeswagener Programm wieder das umfangreichste im Bergischen.

Start ist am kommenden Samstag: Um 11.30 Uhr geht’s vom Bürgerbüro auf die Tour „Erst wandern – dann Pommes mit Ketchup“. Nach der sechs Kilometer langen und etwa vierstündigen Wanderung wird zum Abschluss in die Gaststätte „Kö 3“ eingekehrt, wo es tatsächlich Pommes, aber auch eine Krimilesung mit Autor Daniel Juhr gibt. Mit 23 Anmeldungen ist die Veranstaltung bereits bestens gebucht. Die Gesundheit im Mittelpunkt steht dagegen bei der Medical-Wanderung mit Bewegungscoach Udo Kutscher. Vom Wanderparkplatz Mühlenweg aus geht’s um 15 Uhr für zwei Stunden um die Wupper-Vorsperre, wobei die Teilnehmer unterwegs Fazien-, Yoga- und Tiefen-Übungen ausprobieren können.

Bei vielen Wanderungen können die Teilnehmer einfach dazu kommen, ohne sich anmelden zu müssen. Etwa für die Sternwanderung an Christi Himmelfahrt, 30. Mai, bei der sich ATV, TVW, TBH, Frühschwimmer und Bergische Zeitgeschichte von verschiedenen Startpunkten aus zur TBH-Halle an der Schnabelsmühle bewegen. Heike Rösner wirbt aber noch für einige Wanderungen, für die man sich anmelden muss, die aber noch längst nicht ausgebucht sind – die Bouletten-Wanderung des Petanque-Clubs am 28. Mai, bei der unterwegs Boule gespielt wird und zum Abschluss Bouletten (Frikadellen) gereicht werden, die Schnitzeljagd der Kolpingjugend am 1. Juni (Anmeldung: Tel. 0151 15723539 / Mehnert) und die Pilger-Wandertouren mit Stefan Höne am 31. Mai und 5. Juni.