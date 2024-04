Wandern in Hückeswagen Bergische Wanderwoche wieder beliebt

Sterne, Licht & Sternenlicht – 2,5 Kilometer lange Sternenwanderung auf einem Rundkursus bei gutem Wetter am Samstag, 4. Mai, 22 Uhr, ab Wanderparkplatz Frohnhauser Weg 5. Erwachsene zahlen sieben Euro, Kinder drei Euro. 13 Anmeldungen liegen bislang vor, 20 Plätze gibt es. „Das Wetter wird Thema sein, denn es muss klar sein, sonst gehen wir nicht los“, kündigt Heike Rösner an. Sie wird auf jeden Fall zum Startpunkt kommen, damit niemand dort alleine steht.



Behindertengerechte Wanderung zur Neye-Talsperre – vom Hof des Vereins „Lebendige Inklusion“, Niederlangenberg 1, geht’s fünf Kilometer über Wanderwege zur Staumauer und zurück. Sonntag, 5. Mai, 14.30 Uhr; maximal zehn Teilnehmer; vier Euro. Hierfür liegt bislang nur eine Anmeldung vor. „Einige glauben, dass wäre eine rollstuhlgerechte Tour. Das ist sie aber nicht, sie ist behindertengerecht, aber nicht barrierefrei“, sagt Heike Rösner. Der Schwächste in der Gruppe bestimme das Tempo. Ziel sei es, den Verein kennenzulernen und die Arbeit vor Ort in Niederlangenberg.