Imker aus dem Bergischen warnen Kampf gegen die Invasion der Asiatischen Hornissen

Was diese Insekten so gefährlich macht? Der Mensch ist – bis auf Allergiker – eher außen vor, da ihr Stich nicht weiter schlimm ist. Allerdings sollte man sich nicht in unmittelbarer Nähe eines Nestes aufhalten, denn ein Großangriff der Insekten könnte zu einer tödlichen Gefahr werden. Das gilt aber auch für manche Wespenarten. Bedroht sind durch die eingewanderte Art jedoch vor allem die einheimischen Honigbienen. Zwar würde sie auch die größere Europäische Hornisse angreifen, allerdings in weitaus geringerer Zahl von etwa 400 bis 500 Tieren. Ihre asiatische Genossin jedoch starten einen Großangriff mit bis zum Zehnfachen, dem die Bienenvölker dann nichts entgegenzusetzen haben.