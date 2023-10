Hospizgruppe Hückeswagen Musik für die Seele bei Benefizkonzert von Dr. Mojo

Klaus Stachuletz, wie Dr. Mojo mit bürgerlichem Namen heißt, hatte den Saal an der Lindenbergstraße schnell in einen Raum der Erinnerungen verwandelt. „Viele Lieder waren den Besucherinnen und Besuchern aus Jugendtagen bekannt, und es wurde gerne mitgesungen oder gesummt“, berichtete Judith Hanke, Schriftführerin der Hospizgruppe. Zwei Zuhörern, Freunde des Musikers, waren extra aus Düren gekommen und bewegten die Besucher mit ausdruckvollem Tanz zum Mitmachen. Auch die langsamen Bluesklänge berührten so manche Seele bis ins Tiefste und sorgten für Emotionen. Bei „Halleluja“ konnte jeder seinen eigenen Gedanken und Erinnerungen folgen und einfach in die Musik eintauchen.