Handgemacht Musik für Hospizgruppe Hückeswagen : Benefizkonzert für die Hospizarbeit

Hückeswagen Bluesmusiker Dr. Mojo gab am Sonntagnachmittag zugunsten der Hospizgruppe Hückeswagen „Die Weggefährten“ im Gemeindezentrum Lindenberg ein Benefizkonzert.

Mit seiner warmen Stimme sowie dem Klang der Gitarre und Bluesharp brachte er die Zuschauer vom ersten Lied an zum Mitsingen und Träumen. Angefangen von „Kiss me and smile“, über „Hotel California“, „Father and son“ und „In the summertime“ bis hin zu modernen und deutschen Stücken bot der Musiker eine große Bandbreite an Hits für jeden Geschmack. Mit den amüsanten Anekdoten zwischen den Liedern war das Eis schnell gebrochen. „Das Mitsingen ist erlaubt. Aber achten Sie auf ihre Tischnachbarn. Bei kritischen Blicken sollten Sie entweder leiser oder in der Tonart weitersingen, in der ich spiele“, sagte Dr. Mojo scherzhaft.