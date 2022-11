So spart das Bergische Energie : Beim Stromsparen geht ein Licht auf

Hückeswagen Eine Hückeswagenerin und ein Wipperfürther haben Tipps, wie sie mit einfachen Mitteln Kosten einsparen. Dieses Mal steht die Beleuchtung im Mittelpunkt.

Reinhold Wittkötter Für Kerzenlicht ist bei uns eher meine Frau zuständig. Das trägt natürlich zur gemütlichen Stimmung bei, insbesondere in der dunklen Jahres- und in der Adventszeit. Für die Beleuchtung stellt Kerzenlicht allerdings keine Alternative zum elektrischen Licht dar. Ich habe über einen langen Zeitraum Projekte in Afrika betreut, bei denen es darum ging, elektrisches Licht in privaten Haushalten zu etablieren, um die gesundheitsschädlichen Kerzen und Petroleumlampen zu verbannen. Mit dem Thema „Licht und Beleuchtung“ habe ich mich in den vergangenen Jahren bei meinem früheren Arbeitgeber Radium intensiv beschäftigt. Ich war an der Planung und Umsetzung vieler Beleuchtungsprojekte beteiligt. Oft waren das Projekte für große Firmen, öffentliche Gebäude, Museen etc. bis hin zur Sixtinischen Kapelle oder zum Petersdom. Da in privaten Haushalten nur etwa zehn Prozent des Stroms für Beleuchtung verbraucht werden, hat man hier allerdings einen geringeren Hebel zum Sparen. Wer zum Beispiel zusätzlich einen alten Kühlschrank im Keller betreibt, sollte überlegen, diesen abzuschalten. Denn hier liegt das Einsparpotenzial deutlich höher. Um auf die Beleuchtung zurückzukommen: Da kann ich nur empfehlen, Licht lediglich dort einzuschalten, wo es benötigt wird. In Räumen oder Bereichen, in denen sich niemand aufhält, muss auch kein Licht eingeschaltet sein. Ich selbst nutze etwa seit langer Zeit im Treppenhaus und den Kellerräumen Bewegungsmelder. So kann ich vermeiden, dass das Licht beim Verlassen versehentlich eingeschaltet bleibt. Insbesondere in Firmen und Industriebetrieben halte ich das Thema Sensorik für sehr bedeutend, in der Regel gibt es dort noch sehr viel Einsparpotenzial. Die Nutzung von LED-Lampen ist ein absolutes Muss. Da der Strom bis auf einen geringen Anteil in Wärme umgewandelt wird, kann man den Stromverbrauch regelrecht fühlen: LED-Lampen werden in der Regel nur handwarm. Wenn man ein Leuchtmittel vorsichtig anfasst und es heiß ist, verbraucht es auch viel Strom. Hier sollte man unbedingt über einen Austausch nachdenken. Trotz allem muss in der Adventszeit niemand auf gemütliches Licht verzichten, hier kann man Kerzen oder LED-Lichterketten einsetzen.