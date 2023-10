Jahreshauptversammlung des RSV 09 Hückeswagen Raspo will Vereinsstruktur verschlanken

Wie es im Leben aber nun einmal so ist, kamen immer wieder Dinge dazwischen, so dass die Satzung an sich zwar fertig war, aber noch nicht überprüft und beim Notar vorgelegt war. Das solle, so die Vorsitzende, die das Amt vor zwei Jahren von Michael Steffens übernommen hatte, nun aber bis zum Frühjahr geschehen sein. Sie selbst wolle dann nicht mehr zur Wiederwahl bereitstehen. „Ich bin seit 2012 im RSV, seit 2013 im Vorstand. Es ist an der Zeit, dass nun auch einmal andere Leute mitarbeiten. Das Ziel ist es nun, zum einen die Satzung beschlussfähig zu machen, zum anderen dann Leute zu finden, die den neuen Vorstand stellen können“, sagte Diana Knorr. Die einzige Besonderheit sei dabei, dass beide Abteilungen eine eigene Kasse hätten. „Das hängt auch mit dem Förderverein für die Jugend zusammen“, sagte die Vorsitzende.