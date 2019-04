Wanderevent : 1200 Wanderfreunde durchqueren die Schloss-Stadt im Regen

Mehr als 1200 Wanderer machten Station am Schloss, darunter Helmut Eickermann aus Bad Münder und Thorsten Kruse (re.) aus Löhne. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Beim Wanderereignis „Bergische 50“ machten die Teilnehmer am Samstag auch in Hückeswagen Station. Am Nachmittag zeigte sich sogar mal die Sonne.

Ein Teller Nudeln mit Tomatensauce und dazu ein heißer Kaffee oder Tee. Auf dem Campingplatz in Wefelsen, nahe des Fritz-Perls-Instituts, erhielten die rund 1200 Wanderer der „Bergischen 50“ am Samstagmittag Essen und Getränke zum Aufwärmen.

Das Angebot nahmen die Wanderfreunde gerne an, denn das Wetter stellte bei der vierten Auflage des Wanderevents eine zusätzliche Herausforderung an die Teilnehmer. Nicht nur die 50 Kilometer lange Strecke musste bewältigt werden, sondern auch Temperaturen im einstelligen Bereich und teilweise heftige Regenschauer. Die Stimmung war dennoch ungetrübt gut. „Die Strecke ist fantastisch und die bisher schönste Strecke im Oberbergischen“, sagten Volker und Anke Modniewski aus Gummersbach, die schon mehrfach an der „Bergischen 50“ teilgenommen hatten.

Um 8 Uhr morgens begaben sich die Wanderer am Kosterberg in Wipperfürth auf die Strecke. Zwischen Start und Ziel erwartete die Teilnehmer eine 50 Kilometer lange Schleife rund um die Stauseen mit circa 950 Höhenmetern. Dabei wurden große Teile auf dem Bergischen Panoramasteig gewandert. Zu den Höhepunkten entlang der Strecke zählten neben der facettenreichen Landschaft die Altstadt von Wipperfürth, das Hückeswagener Schloss, die Stauseen mit der Staumauer der Bever-Talsperre, sowie die Kirche in Egen mit ihrem Zwiebelturm. Die Halbzeit der Strecke stellte der Campingplatz „Campissimo“ in Wefelsen dar. Hier wechselten auch die Wanderer der teilnehmenden Staffeln. „Unsere Männer sind heute Morgen die ersten 28 Kilometer gegangen, wir gehen jetzt die restlichen 22 Kilometer“, sagte Manja Schiffmann aus Bergisch Gladbach. Die Idee zur Teilnahme sei bei den fünf Paaren aus einer Bierlaune heraus entstanden. „Es ist zwar kalt und nass, aber ein Erlebnis wird es bestimmt“, sagte die Wanderin.

Zu den Teilnehmern zählten auch viele Hückeswagener, so wie der ehemalige ATV-Triathlet Jörg Müller, der mittlerweile in Marienheide lebt. „Ohne Regen wäre es ein perfektes Wetter zum Wandern. Es macht richtig Spaß“, sagte er, während er sein Mittagessen im Stehen einnahm, um sich anschließend direkt wieder auf die Strecke zu begeben. Das Tempo konnte jeder selbst bestimmen. Tanja Pilger hatte geplant, ihre Zeit von acht Stunden und 15 Minuten aus dem Vorjahr zu unterbieten. „Da wir heute aber in einer Gruppe unterwegs sind, steht der Spaß im Vordergrund“, sagte sie gut gelaunt und gönnte sich ein Bier in der Pause.