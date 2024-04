Hückeswagener Bayer-Fans Am Sonntag geht’s (vielleicht) zum neuen Deutschen Meister

Wie die Vorfreude auf den 14. April, an dem die erste Deutsche Meisterschaft perfekt gemacht werden soll, so sind am runden Kneipentisch eben auch die beiden „Traumata“ regelrecht zu greifen. Die Stimmung schwankt ständig zwischen „das ist kein Problem; am Sonntag sind wir Meister“ und „lasst uns bloß realistisch sein und abwarten“. Ja, so nahe wie jetzt waren die Leverkusen-Fans noch nie an einer Meisterfeier für ihren Klub. Aber so mancher will erst die Gewissheit haben, dass auch wirklich nichts mehr passieren kann – „dann fahre ich an die Stadtgrenze von Hückeswagen und Wermelskirchen in die Gaststätte Junker“: Erst dann will Michael Böhl – 71 und Fan seit Ende der 90er – das Feiern zulassen. Und zwar richtig.