Hückeswagen : Baum des Jahres – Grüne pflanzen Flatterulme auf dem Friedhof

Jungen und Mädchen des Arche-Kindergartens pflanzten am Friedhof mit Hilfe einiger Erwachsenen eine Flatterulme, die die Grünen gestiftet haben. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Zum neunten Mal stiftete der Ortsverband der Grünen den Baum des Jahres. Zusammen mit Kindern des Arche-Kindergartens wurde am Dienstagmorgen auf dem Friedhof eine Flatterulme gepflanzt.

Kalt und regnerisch war es am Dienstagvormittag, typisches Novemberwetter eben. Auf dem Friedhof herrschte dennoch alles anderes als Grabesruhe, denn Jungen und Mädchen des Arche-Kindergartens der Evangelischen Kirchengemeinde waren fleißig bei der Arbeit. Die Kinder waren von den Hückeswagener Grünen eingeladen worden, den Baum des Jahres einzupflanzen. „Die Dr. Silvius Wodarz Stiftung ernennt jedes Jahr einen gefährdeten Baum zum Baum des Jahres. Die Grünen spenden zum neunten Mal der Schloss-Stadt den jeweiligen Baum“, berichtete Ortssprecherin Shirley Finster. In diesem Jahr also die Flatterume.