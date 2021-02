Bauhof Hückeswagen/Wipperfürth : Bauhof stellt Warnschilder am Stadtparkteich auf

Bauhof stellt Warnschilder am Stadtparkteich auf

Der Bauhof hat am Freitag vier Hinweisschilder rund um den Stadtparkteich aufgestellt. Auf keinen Fall sollte die Eisfläche betreten werden. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Am Freitag wurdenvier neue Warnschilder rund um den Stadtparkteich aufgestellt. Darin werden die Menschen eindringlich darauf hingewiesen, dass das Betreten der Eisfläche verboten ist und Lebensgefahr besteht.

Da hat die Schloss-Stadt aber prompt reagiert: Nachdem die BM-Redaktion in der Freitagsausgabe über die eisige Situation an den Talsperren und Teichen berichtet und vor den Gefahren gewarnt hatte, haben Mitarbeiter des gemeinsamen Bauhofs Wipperfürth/Hückeswagen am Freitagvormittag vier neue Warnschilder rund um den Stadtparkteich aufgestellt. Darin werden die Menschen eindringlich darauf hingewiesen, dass das Betreten der Eisfläche verboten ist und Lebensgefahr besteht. Für Unfälle wird keine Haftung übernommen. „Das Betreten der Eisfläche erfolgt auf eigene Gefahr“, sagt Roland Kissau vom Ordnungsamt.