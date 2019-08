Motorradlärm in Hückeswagen : Bauhof stellt Schilder gegen Motorradlärm auf

Bernd Flosbach (r.) und Hubert Scheveling vom Bauhof stellten die Schilder am Freitag an sieben Standorten, wie hier an der K 11 in Aue, auf. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen An sieben Stellen sollen Biker, aber auch Autofahrer sensibilisiert werden, leise durch die Stadt zu fahren.

Sie sollten eigentlich viel früher in der (Motorrad-)Saison aufgestellt werden. Aber weil es Lieferengpässe gab und es in der Fabrik auch noch brannte, wurden die Schilder gegen den Motorradlärm erst vorige Woche ausgeliefert. Nachdem der Bauhof die Vorbereitungen wie die einbetonierten Bodenhülsen beendet hatten, konnten die Mitarbeiter Bernd Flosbach und Hubert Scheveling die sieben Schlder am Freitagmorgen an ihren Standorten aufstellen.

In den Blick der Biker, aber auch der Autofahrer kommen sie an der B 483 im Bereich Marke (Richtung Hückeswagen) und am Ortsausgang oberhalb von Reinsbach (Richtung Radevormwald), der K 11 in Aue (Richtung Mickenhagen), der Bevertalstraße (Richtung Talsperre), der K 5 in Posthäuschen (Richtung Westhofen) sowie in Dreibäumen (Richtung Scheideweg) und Scheideweg (Richtung Dreibäumen).