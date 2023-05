Bauarbeiten in der Hückeswagener Altstadt Am Montag starten Bauarbeiten „Am Kamp“

Im ersten Schritt wird der Einmündungsbereich der Straße „Am Kamp“ erneuert. Die entsprechenden Arbeiten werden abschnittsweise erfolgen, so dass das Passieren des Baustellenbereichs unter Einschränkungen möglich sein wird. Während der Asphaltarbeiten wird der EInmündungsbereich vollständig gesperrt. Kunden der Blumengeschäfte können während der Baumaßnahme auf dem Parkplatz der ehemaligen Katholischen Grundschule parken. Der Zugang zu den Blumengeschäften in der Straße „Am Kamp“ ist während der Bauarbeiten möglich, versichert die Stadt. Besucher des Friedhofs sowie alle weiteren Anlieger werden gebeten, den großen Parkplatz zwischen dem Friedhofsweg und der Mozartstraße zu nutzen. Der Parkplatz „Am Kamp“ (Zufahrt von der Kölner Straße) wird in dieser Zeit halbseitig gesperrt, um zum Beispiel Baumaterialien dort zu lagern. Anschließend erfolgt die Sanierung der Zufahrt zum Parkplatz.