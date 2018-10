Bauarbeiten gehen voran

Innenstadtumbau Wipperfürth : Bauarbeiten gehen zügig voran

Die Umbauten am Kölner-Tor-Platz in Wipperfürth Foto: Stadt Wipperfürth

Wipperfürth In Wipperfürth wird die Innenstadt umgebaut. Erste Teile sind bereits fertiggestellt.

Die Straßenbauarbeiten an der Straße Am Kaufhaus und in den Gehwegbereichen der Radiumstraße in Wipperfürth sind fertiggestellt. Das teilte jetzt Wipperfürths Citymanagerin Mery Kausemann mit.

Nach den Sommerferien haben die Straßen- und Kanalbauarbeiten im Bereich Lenneper Straße und Kölner-Tor-Platz begonnen. Die Verkehrsführung erfolgt über eine Ampelschaltung. Die Einbahnstraßenregelung in der Radiumstraße bleibt bestehen, so dass das Rewe-Parkhaus und der Aldi-Parkplatz weiterhin über die Bahnstraße zu erreichen sind. Die gesamten Baumaßnahmen am Kölner-Tor-Platz werden voraussichtlich Mitte nächsten Jahres beendet sein.



