Schullandschaft in Hückeswagen : Bau der Löwen-Grundschule fast fertig

Schullandschaft in Hückeswagen

Die Löwen-Grundschule nimmt Formen an: Die Außenfassade ist fertig, jetzt wird vor allem innen weiter gearbeitet. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Beim Schulneubau läuft weiter alles nach Plan. Derzeit wird im Inneren des Gebäudes gearbeitet. Für den pünktlichen Schulstart nach den Sommerferien sieht es gut aus. Die Schulleitung hat mehrfach den Baufortschritt begutachtet.

Etwa 22 Monate ist es her, dass Bürgermeister Dietmar Persian, HEG-Geschäftsführer Dieter Klewinghaus und weitere Vertreter aus Politik, der ausführenden Baufirma und der Bürgerinitiative den symbolischen ersten Spatenstich für den Neubau der Löwen-Grundschule im Brunsbachtal getätigt haben. Seitdem hat sich auf der Baustelle neben dem Bürgerbad und unterhalb des künftigen Neubaugebiets Eschelsberg eine ganze Menge getan. Diejenigen, die regelmäßig auf der Kölner Straße oder der B 237 oberhalb des Sportzentrums mit dem Auto unterwegs sind, haben es wie im Zeitraffer mitbekommen: von den ersten Ausschachtungen über die Tiefbauarbeiten bis zum Hochziehen des Gebäudekörpers. Mittlerweile erstrahlt die Außenfassade des Schulgebäudes in der Farbenkombination grau-rot-blau, vom einstigen Rohbau-Charme ist aktuell jedenfalls nicht mehr viel übrig.

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses im Heimatmuseum stellte HEG-Chef Klewinghaus mit einer ganzen Reihe von Bildern den aktuellen Stand vor. Der allgemeine Tenor ist: „Der Neubau schreitet zügig voran, der Zeitplan wird eingehalten.“ Auf den Bildern gibt es sowohl Impressionen aus dem Inneren der Schule, als auch von außen. „Auf den beiden Pausenhöfen, dem Spatzenhof und dem Amselhof, sind bereits die Bäume gepflanzt und die Grünanlagen angelegt worden. Die Bäume werden übrigens von der beauftragten Gärtnerei regelmäßig gewässert“, sagt Klewinghaus. Die Gerüste am Schulgebäude seien abgebaut, so dass nun die Außenanlagen angelegt und fertiggestellt werden könnten – die Flächen für Spielgeräte und Spielplätze seien bereits mit Pflasterbändern abgesteckt. „Ansonsten wird nun hauptsächlich im Inneren des Schulgebäudes gearbeitet – mit Ausnahme des Daches, denn dort werden derzeit die technischen Aufbauten vorbereitet“, sagt Klewinghaus.