Verein „Zukunft Jugend“ in Hückeswagen : Basar-Team sucht dringend junge Mitstreiter

Verein „Zukunft Jugend“ in Hückeswagen

Lindenberg Der Baby- und Kindersachenbasar des Vereins „Zukunft Jugend“ hatte auch nach zwei Jahren Corona-Pause eine große Anziehungskraft auf die Besucher im Gemeindezentrum Lindenberg.

Schneeanzüge, warme Pullis, Spielwaren, Bücher und Kindersitze für das Auto – der Baby- und Kindersachenbasar im Gemeindezentrum Lindenberg war am Samstagmorgen schon ganz auf die kalte Jahreszeit ausgerichtet. Zwei Jahre musste der Basar, der von mehreren Müttern im Herbst und Frühjahr organisiert wird, coronabedingt ausfallen. Nun waren die Tische wieder gut bestückt und die Nachfrage groß.

Mirja und Arno Weiß hatten einige Körbe mit Kindersachen am Vortag zum Verkauf abgegeben. Der Erlös wurde beim Basar direkt wieder in neue Spiele und Kleidung für die eigenen drei Kinder investiert. „Viele Sachen passen nicht mehr, Keller und Speicher werden immer voller“, berichtet Arno Weiß. Daher sei der Kindersachen-Basar eine gute Möglichkeit des Austauschs.

Das Team von Müttern, das seit vielen Jahren den Basar organisiert, war trotz der langen Pause wieder hochmotiviert und routiniert bei der Sache. Dabei sind die eigenen Kinder inzwischen fast erwachsen, wie bei Sabine Preyer. Die Wermelskirchenerin half beim Aufbau, beim Verkauf wie auch bei der Abrechnung. „Ich mache das nicht zum ersten Mal, und es macht mir einfach Spaß“, sagte sie. Die knapp 3000 angebotenen Sachen wurden nach Größe und Art sortiert, die Kleidung gefaltet und ansprechend auf den Tischen drapiert. So entstand kein Wühltisch-Charakter. und die Übersicht blieb erhalten. Etwa 15 Helfer packten mit an. „Mittlerweile sind wir aus dem Thema aber rausgewachsen und würden die Organisation gerne in jüngere Hände geben“, sagte Jutta Lutze vom Organisationsteam.