Kreishandwerkerschaft : Bäcker-Innung lässt bergische Brote überprüfen

Jede Nacht ensteht das tägliche Brot in den vielen kleinen Bäckerei im Bergischen Land. Die Innung veranstaltet ihre Brotprüfung. Foto: dpa/Marcel Kusch

Hückeswagen Einmal im Jahr werden Brote aus Oberberg, Rhein-Berg und Leverkusen einer freiwilligen Qualitätskontrolle unterzogen. Die Brotprüfung für 2019 findet am 31. März und 1. April in Hückeswagen statt. Zuschauer können am kommenden Sonntag, 11 bis 14 Uhr, in der Raiffeisenbank an der Bahnhofstraße dabei sein.

Der Duft von frischen Brötchen und Brot gehört für viele zum perfekten Frühstück dazu. Damit die Kunden auch weiterhin mit den Produkten der Handwerksbäcker zufrieden sind, lassen die Bäcker ihre Brote und Brötchen regelmäßig freiwillig von einem unabhängigen Prüfer genau unter die Lupe nehmen. Die Brotprüfung 2019 findet am kommenden Sonntag, 31. März, im Rahmen des Frühlingsfestes und der Roadshow, sowie am Montag, 1. April, in Hückeswagen statt. Ein Prüfer des Deutschen Brotinstituts wird im Servicezentrum der Raiffeisenbank, Bahnhofstraße 16-18, vor den Augen der Öffentlichkeit die eingereichten Brote aus dem Oberbergischen und dem Rheinisch-Bergischer Kreis sowie der Stadt Leverkusen auf ihre Qualität untersuchen und nach wissenschaftlich anerkannten Kriterien bewerten. Karl-Ernst Schmalz achtet auf Form und Aussehen, Oberflächen- und Krusteneigenschaften, Lockerung und Krummbild, Struktur und Elastizität sowie Geruch und Geschmack. Zuschauer sind am Sonntag, 11 bis 14 Uhr, willkommen.

„Die Meister der Bäckerinnung Bergisches Land decken mit ihren Geschäften, Backstuben und Filialen ein sehr großes Gebiet ab, denn sie vertreten ihre Kollegen und die gemeinsamen Interessen in der gesamten Region“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreishandwerkerschaft. Regelmäßig trete die Innung in der Öffentlichkeit in Aktion, um auf ihr Handwerk aufmerksam zu machen und sich gegen die fertig verpackten Brote im Supermarkt und den Discountern zu positionieren. Dabei würden die Bäcker nicht explizit für ihr Geschäft und ihre Produkte werben, sondern solidarisch und ehrenamtlich für das Bäckerhandwerk auftreten. Daher freut sich die Bäckerinnung, am Sonntag die Plattform der Roadshow des Kreissportbundes nutzen zu dürfen. Ebenso wie die zahlreichen Vereine stellen auch die Bäcker in Hückeswagen ihren „Verein“ – die Innung – und ihre ehrenamtliche Arbeit vor.

In den vergangenen Jahren hatten die Innungsbäcker zahlreiche Brotproben eingereicht, so dass in diesem Jahr die Brotprüfung an zwei Tagen erfolgen wird. Denn den Geschmackstest packt irgendwann selbst ein sehr trainierter Gaumen nicht mehr. „50 bis 60 Brotproben gehen am Tag“, sagt Schmalz. Die Ergebnisse stehen somit erst am Dienstag fest.

(büba)