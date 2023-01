Turnerbund Hückeswagen Badminton mal spielerisch kennenlernen

Allerdings ist Badminton offensichtlich ein beliebter Sport bei Kindern und Jugendlichen. Da ist zum einen der 16-jährige Tim Jaeger, der mit 14 Jahren seinen Juniortrainerschein gemacht hat und selbst seit sieben Jahren im TBH Badminton spielt. „Jetzt bin ich als Juniortrainer an der Stelle, an der ich selbst auf der anderen Seite angefangen habe, den Sport zu lernen. Das Training macht auch richtig viel Spaß, gerade, weil die Kinder auch was lernen wollen und so auch ein gutes Stück weit darauf hören, was ich ihnen sage“, sagt er und lacht. Zum anderen sind da die Anmeldezahlen. „Beim ersten Schnupperkursus von September bis Dezember, hatten wir 19 Teilnehmer, von denen sich zwölf Kinder fest angemeldet haben“, sagt Thiel.