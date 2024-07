Badespaß an der Bever in Hückeswagen Dieses kleine bisschen Sommer...

Neben der Bever-Talsperre als Anlaufstelle für sonnen- und wasserhungrige Hückeswagener bieten sich aber auch die Wupperauen und die Wupper-Vorsperre an. In der gemütlichen Grünfläche an der Wupper, die dieser Tage eher träge dahinfließt, machten es sich schon am Donnerstagnachmittag gleich mehrere Leute gemütlich – am Wochenende natürlich ebenfalls. Die kleinen Kinder können hier unter Aufsicht im seichten Wasserlauf plantschen, die Eltern machen es sich auf Decken gemütlich und trinken kalte Getränke. Zur Stärkung lockt dann immer wieder Obst.