Wupperverband : Kontrollfahrten in der Badesaison

Hückeswagen Der Wupperverband weist zur Sicherheit und zum Komfort aller Gäste an den Talsperren ausdrücklich auf die Baderegeln hin.

Das Wetter ist sommerlich – und soll es bitte auch bleiben. Denn die Badesaison an der Bever-Talsperre hat begonnen. Sie gehört zu den offiziellen Badegewässern nach EU-Richtlinie. Hier sind Badegäste willkommen. Der Wupperverband weist ausdrücklich auf die Baderegeln hin. An den eigens dafür gekennzeichneten Badestellen ist das Baden erlaubt, erfolgt aber auf eigene Gefahr. Schwimmer sollten sich in den mit Bojen gekennzeichneten Badebereichen aufhalten. Grundsätzliches Gebot für alle ist auch, Müll und Lärmbelästigung zu vermeiden. Die Informationen zu den Badestellen, Baderegeln und zur Qualitätsüberwachung sind auf der Homepage www.wupperverband.de in der Rubrik Service/Freizeit/Baden eingestellt.