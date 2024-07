B 237 in Hückeswagen-Winterhagen Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

In diesem Jahr hat es auf oberbergischen Straßen bereits drei tödliche Unfälle mit Motorradfahrern gegeben: Am 25. Juni war in Radevormwald ein 20-jähriger Biker aus Gevelsberg tödlich verunglückt, am 3. Juli war in Morsbach ein 21-jähriger Motorradfahrer seinen Verletzungen erlegen, und am Sonntag starb ein Kölner in Hückeswagen-Winterhagen. Somit hat es allein im Nordkreis bereits zwei tödliche Unfälle gegeben – im gesamten vorigen Jahr war es in diesem Bereich Oberbergs „nur“ zu einem Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Biker gekommen (am 13. Mai 2023 auf der B 483 in Hückeswagen-Herweg).