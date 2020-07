Fahrbahnsanierung der B 483 in Hückeswagen : Hinweisschild versehentlich als ungültig erklärt

Fahrbahnsanierung der B 483 in Hückeswagen

Hückeswagen Reichlich Schilder hatte der Landesbetrieb Straßen.NRW für die großräumige Umleitung für die gesperrte B 483 aufstellen lassen. Andere Schilder mussten vorübergehend außer Kraft gesetzt werden. Dabei ist am Bergischen Kreisel ein kleiner, aber nicht unerheblicher Fehler passiert.

Ob es ein Schildbürgerstreich war? Oder doch letztlich ein Fehler, wie er jedem einmal passieren kann? Eine Beschilderung am Bergischen Kreisel in Fahrtrichtung Radevormwald jedenfalls ergab keinen Sinn: Im Zuge der Vollsperrung der B 483 waren die gelben Wegweiser in Richtung Rade, Lüdenscheid und Schwelm mit roten Balken vorübergehend ungültig gemacht worden. Auch das weiße Schild darunter mit den Hinweisen auf die Bever-Talsperre und das Gewerbegebiet Nord 2 im Bereich der Straße Brücke bis zur Pixberger Straße war durchgeixt worden.