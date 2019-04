Hückeswagen : Axel Bieg ein halbes Jahrhundert aktiv im Raspo

Hückeswagen 50 Jahre im gleichen Verein – so etwas gibt es nur selten. Axel Bieg hat es geschafft. Der Raspo-Vorstand ehrte daher kürzlich den ehemaligen Fußballer, Trainer und Vorsitzenden. Heute hilft der 56-Jährige in der Regel bei der Organisation.

Das sei auch der Grund, warum er so lange und kontinuierlich Mitglied im RSV 09 sei – Freundschaften, die sich über Jahre entwickelt hätten. „Das ist noch heute so. Mit Dirk Ritter, Stefan Lorse oder Michael Kups habe ich teilweise seit der C-Jugend zusammengespielt“, sagt Bieg. Er habe eben gerne gekickt, es habe ihm Spaß gemacht. Die Trainer waren gut: „Warum sollte ich da den Verein wechseln? Ich wohnte zudem immer in Hückeswagen, war so in ein paar Minuten am Sportplatz.“ So wechselte Bieg nach der A-Jugend auch direkt in den Seniorenbereich. „Ich habe in der zweiten Mannschaft gespielt, musste dann aber Pause machen, als ich bei der Bundeswehr in Norddeutschland stationiert wurde.“