Hückeswagen: Autorenlesung zwischen mysteriös und loriothaft

Hückeswagen Leseabend im Café "Bei Sandra" mit den bergischen Kurzgeschichten-Autoren Jennifer Otten und Peter Kreft.

Gemütlich lehnen sich die Gäste im Café "Bei Sandra" an der Islandstraße zurück. "Wir wollen unseren Besuchern bei den Autorenlesungen genau diese Behaglichkeit und das Gefühl, zu Hause zu sein, vermitteln. Das Ambiente meines Cafés bietet sich für solche Kulturabende doch gut an", sagte die Inhaberin des Cafés nahe des Weberdenkmals.

Bereits zum zweiten Mal hatten die Hückeswagener Autorin Irmgard Hannoschöck und Café-Inhaberin Sandra Loh zu einem kulinarisch-kulturellen Erlebnisabend mit feinen Geschichten aus den Federn bergischer Schriftsteller eingeladen. Am Montagabend teilten sich die Hückeswagener Autorin Jennifer Otten, alias Frieda Fontane, und der Wipperfürther Satiriker Peter Kreft, der sich als Autor Peter Wipper nennt, das Mikrofon. Beide stellten ihren doch sehr unterschiedlichen Schreibstil mit jeweils zwei Geschichten vor.

Jennifer Otten beschäftigt sich in ihren Kurzgeschichten gern mit der tragisch-komischen Gestaltung bizarrer und extravaganter Charaktere in der Umgebung häufig fast schon mystisch wirkender Rahmenhandlungen. Dieses Mal stellte sie die Geschichte "Gelbsucht" aus ihrem jüngst veröffentlichten Buch "Kurz und bündig" vor. Sie entführte ihre Zuhörer in das tragische Leben und die alkoholisierte Welt eines zunächst faulen und erfolglosen Malers, dessen Leben eine unvermutet mysteriöse Wende nimmt.