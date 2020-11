Fahrer schwer verletzt : Auto wird bei Unfall in Wipperfürth in zwei Teile zerrissen

Auto wird bei Unfall in Wipperfürth in zwei Teile zerrissen

Wipperfürth Ein Autofahrer ist bei Wipperfürth mit seinem Wagen mit einem Baum kollidiert. Das Auto ist dabei in zwei Hälften zerrissen, der 22-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geholt werden.

Bei einem Unfall in Wipperfürth im Oberbergischen Kreis ist ein Auto an einem Baum in zwei Teile gerissen worden. Der Fahrer überlebte die Kollision am Freitagabend mit schweren Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 22-Jährige habe in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei mit ihm auf einen unbefestigten Seitenstreifen geraten. Anschließend schleuderte das Fahrzeug - mit der Beifahrerseite voran - gegen einen Baum. Feuerwehrleute holten den Mann aus dem Wrack.