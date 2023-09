Einer der Künstler ist der in Radevormwald lebende Professor Wil Sensen. Der über 80-jährige gebürtige Wuppertaler war u.a. als Dozent an der Bergischen Universität in Wuppertal, aber auch international tätig und ist auch heute noch in der Kunstszene aktiv. Nach der Ernennung zum Professor für „Freie Graphik“ mit 23 Jahren erhielt er ein Jahr später ein Arbeitsstipendium des Kulturkreises im Bundesverband der deutschen Industrie. Auf seinen Studienreisen führte sein Weg nach Frankreich, in die Schweiz, aber auch nach Bangkok, Koh Samui, Australien und Singapur. 1982 nahm er am „Grand Prix Award of Space“ der „2nd International Miniature Print Exhibition“ im südkoreanischen Seoul teil. In den folgenden Jahren folgten verschiedene Auszeichnungen. Seit den 1950er-Jahren sind seine Werke bei Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland zu sehen. „Mit seinem Spiel von Strich und Schraffur, Öl sowie Farb- und Bleistift, Übermalung und Aussparung und der Akzent zu Zeit und Raum, lässt der bergische Künstler impressionistische und expressionistische Malereien und Graphiken entstehen“, beschreibt Noppenberger.