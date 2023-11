Stadtbücherei in Hückeswagen Ausstellung findet eindrucksvollen Abschluss

Und für die Finissage hatte sie sich noch etwas Besonderes überlegt. „Ich bin in Kontakt mit der Oberbergischen Gesellschaft zur Hilfe für psychisch behinderte Menschen (OGB) getreten. Ich fand es sehr interessant, die Perspektive von Menschen mit psychischen Behinderungen in diesen Kontext zu bringen“, sagte Nadine Lindörfer. Die Pädagogin und Autorin Nicol Goudarzi organisierte eine zweitägige Schreibwerkstatt in Gummersbach mit sieben Teilnehmern. „Wir hatten uns an diesen zwei Nachmittagen mit den Nazi-Bücherverbrennungen auseinandergesetzt, aber auch mit den zeitgenössischen Beschreibungen Erich Kästners, dessen Bücher auch verbrannt wurden, der aber in Deutschland geblieben ist“, sagte sie. Dabei sei es zu einem enorm politischen, gesellschaftskritischen und auch emotionalen Austausch in sehr offener und konzentrierter Arbeitsatmosphäre gekommen. Und so entstanden einige kleine Texte, die auf das Wesentliche reduziert und voller kräftiger Bildsprache waren. „Es war eindrucksvoll, dass es den Teilnehmenden um Politik ging. Die Motivation war nicht in erster Linie das Schreiben, sondern, wie ein Teilnehmer sagte, den Stift gegen Rechts zu erheben“, sagte Nicol Goudarzi.